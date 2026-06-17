В Киеве на Троещине обнаружили боевую часть дрона-камикадзе. Подробности, фото и видео

В Деснянском районе Киева на открытой местности обнаружили боевую часть российского "Шахеда", которая не взорвалась. Дрон-камикадзе был запущен противником во время последней массированной атаки.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Жителей района призвали не трогать подозрительные предметы и немедленно вызывать спецслужбы.

Что известно

По словам правоохранителей, во вторник, 16 июня, в Деснянском районе на открытой территории они обнаружили обломки российского дрона-камикадзе с боевой частью.

"Осколки вражеского беспилотника "Герань-2" представляли серьезную угрозу, ведь боевая часть могла взорваться в любой момент. Специалисты взрывотехнической службы полиции Киева привели боеприпас в безопасное состояние и изъяли для дальнейшего уничтожения", — уточнили в полиции –.

Shahed-136, или "Герань-2"(так его называют в армии РФ) – — иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не взорвалась и не представляла угрозы для граждан.

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