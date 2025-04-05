В Киеве в рамках дерусификации планируют переименовать еще 11 улиц: как проголосовать

Жителям столицы предложили переименовать ряд объектов в рамках дерусификации. В приложении "Киев Цифровой" до 11 апреля продолжается опрос о новых названиях городских улиц.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета. Проголосовать могут все авторизованные пользователи мобильного приложения.

Как отметила депутат Киевсовета Виктория Муха, в столице продолжается процесс дерусификации городских объектов. Результаты опроса приложения "Киев Цифровой" будут учтены при принятии решений Киевским городским советом.

"Это фактически завершающий этап дерусификации топонимики Киева, которая началась еще в 2022 году. В настоящее время осталось только 11 объектов, которые еще нуждаются в переименовании. Все они уже прошли профессиональное рассмотрение экспертной топонимической комиссии и теперь слово за киевлянами. Приглашаю присоединяться к голосованию и вместе завершить этот важный этап очищения нашего городского пространства от советского и имперского наследия. Мы не просто меняем названия. Мы восстанавливаем историческую справедливость, чтим свои выдающиеся фигуры и героев", – подчеркнула Муха.

Да, предлагается дать новые названия:

улица Волго-Донская – улица Павла Петриченко;

улица Левитана – улица Лукрецкая;

улица и переулок Дунаевского – улица и переулок Цундаровски;

улица Суворова – улица Людмилы Фои;

улица Красная – улица Василия Копаня;

переулок Макаренко – переулок Софии Окуневской;

улица Сулеймана Стальского – улица Игоря Юхновского;

улица Макаренко – улица Шейха Мансура;

проспект Маршала Рокоссовского – проспект Дмитрия Павлычко;

улица Воздухофлотская – оставить без изменений или переименовать;

переулок Балакирева – рекомендовано изъять из перечня поименованных объектов Киева. В процессе развития города переулок фактически исчез с карты.

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