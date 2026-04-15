В Киеве в поминальные дни организуют дополнительный транспорт к кладбищам: перечень маршрутов

В Киеве в поминальные дни, с 19 по 22 апреля, городские власти организуют дополнительный транспорт к кладбищам. Он будет курсировать с 6:00 и ориентировочно до 16:00.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает пресс-служба ведомства. Жителей города призвали соблюдать правила безопасности и реагировать на воздушную тревогу.

Что известно

В пресс-службе добавили, что в этот период будут курсировать как специально организованные, так и регулярные маршруты автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси. Отдельные специальные маршруты организуют к кладбищам, расположенным за пределами Киева, а именно к Северному и Южному.

В КГГА добавили, что в поминальные дни общественный транспорт будет курсировать с 6:00 и ориентировочно до 16:00. Время завершения работы будет зависеть от имеющегося пассажиропотока.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители усилят меры безопасности во время поминальных дней. В этом году они продлятся с 18 по 22 апреля.

