Кинологи с собаками и патрули: в Киеве усилят меры безопасности во время поминальных дней

В Киеве правоохранители усилят меры безопасности во время поминальных дней. В этом году они продлятся с 18 по 22 апреля.

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе столичной полиции. Жителей города призвали соблюдать правила безопасности и реагировать на воздушную тревогу.

Что известно

"Полиция Киева усилит меры безопасности во время поминальных дней, которые в этом году в столице продлятся с 18 по 22 апреля. Полицейские совместно с приданными силами из числа военнослужащих НГУ, работников Муниципальной стражи и ДФТГ будут нести службу на территории 31 кладбища", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что правоохранители будут патрулировать места захоронений для предотвращения правонарушений, а кинологи вместе со взрывотехниками будут проверять местность на наличие взрывоопасных предметов. Главная цель внедренных превентивных мер – обеспечение публичной безопасности и правопорядка.

"Со своей стороны мы напоминаем гражданам о необходимости сообщать полиции о любых подозрительных предметах, а также призываем своевременно реагировать на сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытия", – добавили в пресс-службе.

