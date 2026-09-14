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В Киеве в конце 1950-х годов существовали уникальные детские площадки: они легко превращались в бассейны. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
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Детская площадка, которая легко превращалась в бассейн
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В 1950-х годах в некоторых районах Киева во дворах домов появились уникальные детские площадки. Их особенностью было то, что в них можно было наливать воду и превращать в полноценные бассейны.

Старые снимки опубликовали в сообществе "Исторический Киев / Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. К сожалению, до наших дней эти места отдыха не сохранились.

Что известно

"1959 год. Улица Адама Мицкевича. (Соломенский район). Интересный проект детской площадки, который предусматривал возможность наполнения водой, то есть превращения в бассейн. Фото John William Reps", — говорится в сообщении.

Детская площадка, которая легко превращалась в бассейн. 1959 год.
Улица Адама Мицкевича. Во дворе этого дома находился уникальный бассейн.

На фото можно увидеть, как выглядела эта детская площадка. Кроме того, один из пользователей опубликовал снимок, на котором можно рассмотреть эту площадку, но уже в качестве бассейна.

Детская площадка, которая легко превращалась в бассейн.

Немного истории столицы

Площадь Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, построенное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и расположенная здесьФилармония являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь — одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть её небольшой, замусоренной и зажатой в бетонном русле, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать её судоходной.

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