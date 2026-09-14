В Киеве в конце 1950-х годов существовали уникальные детские площадки: они легко превращались в бассейны. Фото

В 1950-х годах в некоторых районах Киева во дворах домов появились уникальные детские площадки. Их особенностью было то, что в них можно было наливать воду и превращать в полноценные бассейны.

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Старые снимки опубликовали в сообществе "Исторический Киев / Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. К сожалению, до наших дней эти места отдыха не сохранились.

Что известно

"1959 год. Улица Адама Мицкевича. (Соломенский район). Интересный проект детской площадки, который предусматривал возможность наполнения водой, то есть превращения в бассейн. Фото John William Reps", — говорится в сообщении.

На фото можно увидеть, как выглядела эта детская площадка. Кроме того, один из пользователей опубликовал снимок, на котором можно рассмотреть эту площадку, но уже в качестве бассейна.

Немного истории столицы

Площадь Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, построенное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и расположенная здесьФилармония являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь — одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть её небольшой, замусоренной и зажатой в бетонном русле, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать её судоходной.

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