В Киеве в ботаническом саду Фомина расцвели первые магнолии. Фото и видео

В Киеве в ботаническом саду имени Александра Фомина расцвели первые магнолии. Здесь растет несколько видов, поэтому жители и гости столицы уже могут увидеть их цветы.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Полюбоваться весенней красотой можно, приехав на станцию метро "Университет".

"Весеннее цветение в ботсаду (имени Фомина. – Ред.) – уже расцвели магнолии. Полноценный сезон должен начаться примерно через неделю (в конце марта – начале апреля. – Ред.)", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть первые расцветшие магнолии. Эта локация уже начала привлекать жителей и гостей столицы, желающих увидеть растения и сфотографировать их.

Магнолия – крупный род растений семейства магнолиевых, названный именем французского ботаника Пьера Маньоля. ид содержит более 300 видов и распространен в Северной и Южной Америках, на востоке и юго-востоке Азии и на юг до острова Новая Гвинея.

Как сообщал OBOZ.UA, уже скоро в Киеве начнется сезон цветения сакур. Увидеть красоту можно будет не только в ботсадах, но и во всех районах столицы.

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