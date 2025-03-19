В Киеве скоро начнется сезон цветения сакур: где можно посмотреть

Уже скоро в Киеве начнется сезон цветения сакур. Увидеть красоту можно будет не только в ботсадах, но и во всех районах столицы.

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Продолжится период цветения около двух недель. А это будет зависеть, согласно информации "Киевзеленстроя", от деревьев.

Так, в апреле в Киеве начнется сезон цветения сакур. Согласно прогнозам синоптиков, воздух в столице снова начнет прогреваться, и благодаря этому можно будет полюбоваться весенней красотой.

Кроме ботанического сада имени академика Фомина и Национального ботсада имени Николая Гришко деревья растут в парках и скверах столицы.

Согласно официальной информации "Киевзеленстроя", сакуры в городе В частности, взорваны в парках Киото, Наталья и Партизанской славы, Пейзажной аллее, скверах у Золотых ворот и ВДНХ, а также других местах.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева посреди января зацвела сирень. Увидеть красоту можно было во дворе одного из домов на Позняках.

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