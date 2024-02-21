В Киеве утром возникло несколько крупных пробок: где затруднено движение авто. Карта

В Киеве в среду, 21 февраля, движение транспорта на основных дорогах города сковали утренние пробки. В частности, транспорт тянется из-за ДТП.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Так утром почти сплошная пробка возникла на отрезке от проспекта Романа Шухевича и до станции метро "Шулявская" (чтобы проехать это расстояние понадобится минимум 40 минут).

Есть проблемы в начале улицы по улице Набережно-Рыбельской (от озера Вербное до поворота на улицу Электриков – в сторону Подола, а также на Гаванском мосту), проспекте Соборности в сторону правого берега столицы (от Дарницкой площади и до моста Патона включительно).

Есть некоторые трудности с движением транспорта на Большой Кольцевой дороге, проспекте Валерия Лобановского (в районе Совских прудов в сторону Севастопольской площади), бульваре Леси Украинки (в сторону центра Киева). Кроме того, пробки есть на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская", и от КПИ и до центра).

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области автомобиль Mercedes-Benz на скорости протаранил дерево. По словам водителя легковушки, ДТП произошло из-за того, что он заснул за рулем.

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