В Киеве утром возникло несколько больших пробок: где тянется движение авто. Карта

В Киеве в четверг, 7 марта, утренние пробки оказали значительное влияние на скорость движения на столичных улицах. В частности, проблемы есть на всех мостах города.

Об этом свидетельствуют данныеGoogle Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Образовалась пробка на участке дороги от проспекта Романа Шухевича почти до станции метро "Дорогожичи" (среди причин – ремонтные работы и ДТП). Тянет движение для авто на проспекте Академика Глушкова (от выезда в город и до ВДНХ – ДТП) и на отрезке дороги от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская" (чуть быстрее пока едет транспорт на параллельной улице – Васильковской, но ситуация меняется) . А также проблемы есть на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко) и до съезда с Дарницкого моста.

Почти без проблем едет транспорт по Большой Окружной дороге и по проспекту Валерия Лобановского (небольшая тянучка от Совских прудов и до Александровской слободки – ремонт дороги), но есть пробка на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны).

Традиционная тянучка на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и улицы Электриков). Пробка есть на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода) и до станции съезда с моста Патона.

Затор находится на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская" и на участке дороги от Шулявки и до бессарабской площади), а также на участке от проспекта Леся Курбаса и до Индустриального путепровода, а также на улице Борщаговской – в сторону центра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева во вторник, 5 марта, на бульваре Николая Михновского произошла авария с участием пяти машин. В результате столкновения один автомобиль вылетел за пределы дороги и протаранил столб.

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