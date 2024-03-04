В Киеве утром возникло несколько больших пробок: где не проехать. Карта

В Киеве в понедельник, 4 марта, утренние пробки сковали движение транспорта на дорогах города. В частности, проблемы есть на всех проспектах города

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Так, пробки есть на участке от начала проспекта Романа Шухевича и почти до станции метро "Дорогожичи". Также затруднено движение для авто на проспекте Академика Глушкова (от выезда в город и к ВДНХ) и от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская", а также на улице Петра Радзиня (от съезда с проспекта Григоренко) в направлении Дарницкого моста (на путепроводе также пробка).

Как всегда, тянется транспорт по улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и почти до улицы Электриков). Затор находится на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода) и до Печерского путепровода.

Есть проблемы для транспорта на отдельных участках Большой Окружной дороги (в частности, в районе Берковцев из-за ДТП), есть пробка на проспекте Валерия Лобановского (в районе Совских прудов и в сторону Севастопольской площади) и улицы Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и к Караваевым Дачам – в обе стороны).

Привычная для водителей пробка есть на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская", и от Шулявки и до Галицкой площади), а также на отдельных участках проспектов Леся Курбаса, Любомира Гузара и улицы Борщаговской - в сторону центра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате чего последний опрокинулся. Предварительно пострадала пассажирка последнего авто.

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