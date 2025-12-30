В Киеве убрали имя Чайковского из названия Национальной музыкальной академии Украины

Министерство культуры Украины приняло решение о переименовании Национальной музыкальной академии Украины. Отныне в названии заведения больше нет имени П. И. Чайковского.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта. Следующим шагом станет публичное обсуждение о присвоении нового имени заведению.

Что известно

Так, Министерство культуры Украины приняло решение о переименовании Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. Отныне заведение называется Национальная музыкальная академия Украины.

Отмечается, что основанием для переименования стало профессиональное заключение Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти. Комиссия определила, что использование имени Петра Чайковского в названии заведения является символикой российской имперской политики и не соответствует действующему законодательству. Минкульт реализовал свои полномочия и принял решение о переименовании.

В пресс-службе отметили, что переименование не влияет на статус, образовательный процесс или художественную деятельность Академии. Решение направлено на выполнение требований законодательства и является частью государственной политики деколонизации и очистки публичного пространства от символики российской имперской политики.

"Следующим шагом станет публичное обсуждение с коллективом заведения, экспертной средой и общественностью вопроса присвоения нового имени Национальной музыкальной академии Украины", – добавили в Минкульте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе столицы часть улицы Лаврской переименовали в честь гетмана Ивана Мазепы. Речь идет об участке от площади Славы до улицы Добровольческих Батальонов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!