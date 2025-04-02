В Киеве столкнулись два грузовика: одного из пострадавших с авто деблокировали спасатели. Фото

В Киеве на Бориспольском шоссе произошла авария с участием двух грузовиков. В результате ДТП одного из пострадавших из истерзанного авто деблокировали спасатели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, 2 апреля в 9:06 они получили уведомление о необходимости оказания помощи полиции по деблокированию мужчины, пострадавшего в результате ДТП на Бориспольском шоссе.

"На месте было установлено, что в результате столкновения грузовиков MAN и Hyundai пассажир последней оказался зажатым между сиденьем и панелью управления авто. Спасатели деблокировали мужчину 2001 года рождения с помощью гидро- и электроинструмента. Водитель грузовика Hyundai был передан работникам СМП до приезда подразделения ГСЧС", – уточнили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в среду, 2 апреля, на автомобиль во время движения упало дерево. В результате ЧП машина получила повреждение, движение на участке было временно заблокировано.

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