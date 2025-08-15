В Киеве ссора между друзьями едва не закончилась жестким убийством. Подробности дела и фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, едва не убил товарища. Между ними возник конфликт, во время которого злоумышленник ударил друга ножом в грудь.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит длительный срок заключения.

Что известно

По словам правоохранителей, инцидент произошел в мае в одной из квартир Соломенского района Киева. Следователи установили, что между двумя мужчинами, которые употребляли алкоголь, возник словесный конфликт, в ходе которого 50-летний киевлянин ударил ножом своего 40-летнего знакомого в область грудной клетки.

"Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, а злоумышленника задержали на месте происшествия в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит злоумышленнику

Тогда полицейские сообщили задержанному о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). На период досудебного расследования подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас обвинительные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу дела. За содеянное обвиняемомугрозит до восьми лет лишения свободы.

