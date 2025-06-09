В Киеве с 6 по 8 июня зафиксировали сразу пять температурных рекордов: известны подробности

В Киеве с 6 по 8 июня климатологи зафиксировали сразу пять температурных рекордов. В частности 6 июня среднесуточная температура оказалась самой высокой для этой даты за время проведения наблюдений.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На этой неделе погода принесет в столицу прохладу.

"Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что по данным объединенной гидрометеорологической станции Киев с 6 по 8 июня в столице было зафиксировано пять температурных рекордов", – говорится в сообщении.

По информации климатологов, среднесуточная температура воздуха 6 июня оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 24,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1956 года на 0,2°С, а климатическую норму – на 6,5°С.

Минимальная температура воздуха 7 июня не опустилась ниже 19,9 ℃, что на 0,7 ℃ выше чем в 2014 году. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 26,2°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2011 года на 1,5°С, а климатическую норму - на 7,2°С.

В воскресенье, 8 июня, минимальная температура воздуха не опустилась ниже 20,4℃, что на 1,8℃ превысило предыдущий рекорд 2011 года. Максимальная температура воздуха после полудня достигла 31,4°С, что на 0,1°С выше чем в 2011 году для этой даты.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

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