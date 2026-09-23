В Киеве российский дрон попал в уникальное здание бывшего Железнодорожного рынка. Фото и видео

В Киеве в среду, 23 сентября, во время российской атаки дрон поразил бывший Железнодорожный рынок. В результате загорелось уникальное модернистское здание, представляющее архитектурную ценность.

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Об этом сообщил экскурсовод и киевовед Кирилл Степанец. Враг продолжает атаковать исключительно гражданские объекты.

Что известно

"Россияне попали в заброшенное здание бывшего Железнодорожного рынка. Модернистское экспериментальное здание с подвесной крышей было построено в 1970-х годах у подножия Батыевой горы. Целью было упорядочение торговли возле вокзала, но базар с самого начала как-то оставался в стороне от активной жизни. Все предпочитали ехать на трамвае до Синного", — написал Степанец.

Он добавил, что в 1990-е годы рынок закрыли, а в его стенах недолго работала биржа. Впоследствии здесь открыли супермаркет, который затем также закрылся, а здание продали застройщикам.

Как отметили в сообществе КВИДО, Железнодорожный рынок (неформально "рынок-шайба") был построен по проекту Аллы Анищенко, одной из немногих архитекторов эпохи киевского модернизма. Здание имеет круглую форму в плане диаметром 52,4 метра. Рынок рассчитан на 140 торговых мест.

Экспериментальный крытый рынок "Железнодорожный" представляет архитектурную ценность как часть модернистской застройки Соломенки, а также как редкий пример применения вантовой конструктивной схемы крыши.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в среду, 23 сентября, российские войска вновь атаковали Киев ударными дронами. Последствия атаки зафиксированы в Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах.

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