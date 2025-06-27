В Киеве рецидивист из-за соседского шума бросил из окна квартиры гранату. Подробности и фото

В Киеве будут судить мужчину, который из-за соседского шума бросил из окна своей квартиры гранату на припаркованные внизу автомобили. Ранее злоумышленник уже имел проблемы с законом.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, происшествие произошло в апреле этого года в Подольском районе. Полицейские оперативно установили, что к совершению преступления причастен 42-летний киевлянин, житель этого же дома. Мужчина сбросил гранату, которая взорвалась на крыше автомобиля Volkswagen и повредила еще один, Peugeot, стоявший неподалеку.

"Как пояснил нарушитель, боеприпас он бросил из-за шума от соседей, который ему мешал. Следователи задержали мужчину в процессуальном порядке. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за убийство, причинение телесных повреждений, кражи и наркопреступления", – уточнили в пресс-службе.

Сейчас следствие по фактам хулиганства и хранения боевого припаса завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Сквира Киевской области в среду, 4 июня, на одной из улиц взорвалась граната. В результате этого ранения получили три человека.

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