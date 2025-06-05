На Киевщине посреди улицы взорвалась граната, есть пострадавшие. Все подробности

В городе Сквира Киевской области в среду, 4 июня, на одной из улиц взорвалась, вероятно, граната. В результате этого ранения получили три человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства чрезвычайного происшествия установят следователи.

"В полицию поступило сообщение о том, что в городе Сквира на одной из улиц произошел взрыв. На место происшествия оперативно прибыли патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Установлено, что в результате взрыва, вероятно гранаты, три человека госпитализированы с телесными повреждениями в больницу. Фигурант задержан на месте происшествия", – уточнили в пресс-службе.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего будет дана правовая квалификация.

Напомним, во вторник, 27 мая, на столичной Оболони около 19:10 мужчина бросил из окна учебную гранату. Взрыв прогремел сразу возле подъезда, вызвав сильный шум.

Как сообщал OBOZ.UA, в предпоследний день мая чрезвычайное происшествие произошло в Житомире. В городе неизвестный взорвал гранату рядом с супермаркетом на проспекте Мира. Были травмированы шесть человек.

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