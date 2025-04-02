В Киеве расцвели первые сакуры: где посмотреть. Фото

В Деснянском районе Киева расцвели первые сакуры. Увидеть невероятную красоту, превратившую город в японскую сказку, можно в столичном парке Киото.

Видео дня

Ответные фото на своей странице в соцсети Instagram опубликовала пользователь с ником marina_kyiv. Локация находится между станциями метро "Лесная" и Черниговская".

"Первые сакуры уже расцветают в парке Киото, – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что первые цветы на деревьях, превращающих известный столичный парк в настоящую японскую сказку. Также здесь уже цветут магнолии.

Японская вишня или сакура – общее название декоративных деревьев подрода вишен. Так называют вишнюю мелкопильчатую, не плодоносящую. Сакура – известный символ Японии и японской культуры. Японцы издавна уважают это растение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в ботаническом саду имени Александра Фомина расцвели первые магнолии. Здесь растет несколько видов, поэтому жители и гости столицы уже могут увидеть их цветы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!