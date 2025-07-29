В Киеве пьяные молодые люди на Крещатике напали на прохожих и избили их. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали группу молодых людей, которые, по информации следствия, причастны к хулиганству в центре города. На Крещатике злоумышленники напали на прохожих и избили их.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, событие произошло на днях в центральной части Киева. Когда 21-летний местный житель, возвращаясь вечером домой, проходил по улице Крещатик, к нему подошли неизвестные и стали провоцировать конфликт, а затем начали его бить.

"Прохожий, который стал свидетелем инцидента, сделал им замечание. В ответ агрессивно настроенные молодые люди бросились к 37-летнему мужчине, повалили на землю и продолжали бить, не давая возможности встать", – добавили в пресс-службе.

Что грозит

Полицейские задержали одного из правонарушителей на месте происшествия и вскоре разыскали еще двух. Нападавшими оказались местные жители в возрасте от 19 до 22 лет, двое из которых уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

По факту хулиганства, совершенного группой лиц, связанного с сопротивлением гражданам, которые пытались прекратить хулиганские действия, открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители привлекли к ответственности блогеров, которые снимали провокационные видео в форме полиции. Это они делали для хайпа и контента в социальных сетях.

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