Ради хайпа снимали провокационные ролики: в Киеве задержали блогеров-'полицейских'. Фото

В Киеве правоохранители привлекли к ответственности блогеров, которые снимали провокационные видео в форме полиции. Это они делали ради хайпа и контента в социальных сетях.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителям выписали штрафы в размере 34 тысяч гривен.

Что произошло

Как рассказали правоохранители, во время мониторинга сети интернет они обнаружили около десяти провокационных видеороликов. На записях можно было увидеть, как неизвестные лица, одетые в полицейскую форму, проводили псевдо-проверки документов и имитировали задержание.

"Этим они создавали ложное представление о деятельности полиции и дискредитировали работу правоохранительного органа. Установлено, что участники видеоконтента – жители столицы, которые не имеют никакого отношения к службе в полиции. Так называемые "актеры" выдавали себя за правоохранителей для создания развлекательного контента и хайпа в соцсетях", – уточнили в пресс-службе.

Какая ответственность

На трех "полицейских" были составлены административные материалы по статье 184-3 КУоАП – незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Нацполиции. Кроме того, двух киевлян, которые помогали создавать провокационный контент, привлекли к административной ответственности по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство.

"Полиция Киева призывает граждан не распространять фейковые видео и помнить, что использование формы или символики полиции без соответствующего разрешения – это нарушение закона, которое влечет за собой ответственность", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали студента, который, по информации следствия, пытался ограбить обменный пункт, угрожая взорвать взрывчатку. Злоумышленник требовал 20 тысяч долларов США, а когда его поймали, то он сказал, что это был пранк.

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