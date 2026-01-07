В Киеве произошло масштабное ДТП с участием 13 автомобилей. Подробности, фото и видео

В Оболонском районе Киева в среду, 7 января, произошло масштабное ДТП с участием 13 автомобилей. В результате столкновения машин движение транспорта затруднено, возникла пробка.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Что известно

"Киев. Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП с участием 13 автомобилей на улице Днепроводской движение транспорта затруднено в направлении города Вышгорода. На месте происшествия патрульные организовали объезд по встречной полосе", – говорится в сообщении.

На опубликованных правоохранителями фото и соцсетями видео можно увидеть последствия массового ДТП. На месте работают полицейские, возникла сильная пробка.

Ситуация с аварийностью

В Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием маршрутки и двух легковушек. В результате столкновения автомобилей один человек погиб, а еще 13 – были травмированы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области легковушка на скорости врезалась в бетонную электроопору, которая после этого упала на машину. К сожалению, в результате ДТП есть погибший и пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!