В Киеве произошел масштабный пожар в складском здании. Подробности и фото

В Дарницком районе Киева произошел масштабный пожар в складском здании. Спасатели тушили огонь на площади в 600 квадратных метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 4 марта в 17:22 в них поступило сообщение о пожаре в Дарницком районе на улице Ремонтной.

"ННа месте было установлено, произошло возгорание в одноэтажном складском здании. Пожар был локализован в 17:56 на площади 600 кв. м, а в 18:05 – ликвидирован. На месте привлечены 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 38 человек личного состава. Жертв или пострадавших нет", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Печерском районе Киева в среду, 12 февраля, во время движения загорелся троллейбус. Событие произошло на Наводнической площади.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в четверг, 27 февраля, возник пожар на территории станции технического обслуживания. Спасатели тушили огонь на площади около 300 квадратных метров.

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