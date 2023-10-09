В Киеве продлили запрет на движение общественного транспорта во время тревог и ограничили доступ к некоторым укрытиям

В столице был и дальше действовать запрет движения общественного транспорта во время воздушных тревог. Кроме того, в городе ограничат доступ граждан к некоторым укрытиям.

Соответствующее решение принято Советом обороны Киева. Об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации.

По его словам, во время заседания было рассмотрено обращение комиссии Киевсовета относительно электронной петиции о возобновлении движения наземного транспорта во время воздушных тревог.

"После обсуждений было принято решение продлить запрет движения общественного транспорта во время воздушных тревог. По-прежнему – транспорт будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия, перевозка людей плановыми маршрутами во время тревог запрещена. Такое решение обусловлено мерами безопасности. Поэтому прошу обратить на это внимание и добросовестно соблюдать установленные правила", – отметил Попко.

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Кроме того, Совет обороны Киева принял решение о доступе к объектам защиты в учреждениях дошкольного образования. Теперь укрытия во время воздушных тревог в таких заведениях могут использоваться только участниками образовательного процесса – то есть персоналом и детьми.

"Посторонние лица не смогут пользоваться этими укрытиями. Эти правила будут действовать исключительно во время работы дошкольных образовательных учреждений. В ночное время такими укрытиями могут пользоваться все граждане. Такие изменения обусловлены, в первую очередь интересами безопасности, для защиты детей", – уточнил Попко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в понедельник, 2 октября, с балкона на 24 этаже выпали брат и сестра, 2005 и 2006 годов рождения. От полученных травм они погибли на месте происшествия, возбуждено уголовное производство.

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