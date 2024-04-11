В Киеве пробки усложнили движение на дорогах: где "тянутся" машины. Карта

В Киеве в четверг, 11 апреля, на дорогах столицы утром образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и на левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Затор находится на проспекте Романа Шухевича (ремонт на Северном мосту), Степана Бандеры, тянутся машины на участке от улицы Елены Телиги до Караваевых, есть серьезные проблемы на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", на проспектах Леонида Кадена сторону правого берега столицы (от Соцгорода и до съезда с моста Патона). Тянутся авто на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда нс Дарницкого моста), а также на проспектах Броварском и Воскресенском.

Есть пробка на участке от Брестского проспекта (от поселка Чайки и до станции "Берестейская, а также от КПИ и до Галицкой площади), медленно едут машины на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара, а также на улице Борщаговской.

Есть проблемы с движением авто на проспекте Академика Глушкова (от въезда в город) и до ВДНХ и от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская" (улица Васильковская – ситуация не лучше), а также на улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") и бульваре Леси Украинки. Есть пробки на отдельных участках Большой Окружной дороги.

Как всегда, тяжело двигаются машины на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и до съезда с Гаванского моста), есть традиционная тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и почти до Севастопольской площади). Тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны), а также затруднено движение на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины (в сторону проспекта Берестейского) и на улице Вячеслава Чорновила (у сторону Лукьяновки), а также на Семена Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в понедельник, 8 апреля, при попытке эвакуации из спецтранспорта упал автомобиль Volkswagen, припаркованный с нарушением ПДД. Событие произошло возле остановки общественного транспорта.

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