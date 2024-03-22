В Киеве пробки усложнили движение на дорогах: где "тянутся" машины. Карта

В Киеве в пятницу, 22 марта, на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Проблемы с движением авто есть на правом и левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данныеGoogle Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробка есть на проспекте Романи Шухевича до съезда с Северного моста, от Почайны и почти станции метро "Дорогожичи", проблемы есть на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода) и к съезду с моста Патона, тянутся авто на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко) и до съезда с Дарницкого моста (ДТП на мосту).

Пробка есть на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская" и на участке дороги от КПИ и до Бессарабской площади). Есть тянучка на участке от проспекта Академика Глушкова (от въезда в город) и до ВДНХ, а также от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская".

Как всегда, тяжело двигаются машины на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и до поворота на улицу Электриков), есть традиционная тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и в направлении Севастопольской площади – ДТП на пересечении проспекта и улицы Овсиенко). Тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны), а также на проспекте Воздушных сил Украины (в сторону проспекта Берестейского).

Тяжело двигаются машины на проспектах Леся Курбаса, Любомира Гузара, а также на улице Борщаговской – в сторону центра. Есть проблемы для движения авто на отдельных участках Большой Окружной дороги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева задержали водителя, устроившего тройное ДТП с пострадавшими. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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