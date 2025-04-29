Ограбили женщину под предлогом обмена валют: в Киеве с поличным задержали двух злоумышленников. Фото

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, ограбили женщину под предлогом обмена валют. Один из злоумышленников силой отобрал у жительницы города 21 900 долларов США и пытался скрыться.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они установили, что на территории Киева действует группа лиц, завладевающих деньгами потерпевших под видом обмена валют. Злоумышленников задержали с поличным – во время совершения очередного преступления. Ими оказались местные жители 31 и 44 лет.

"Злоумышленники разместили на одном из финансовых порталов объявления об обмене валют по курсу, значительно выгоднее банковского, и договорились о встрече с "клиенткой" по телефону. На месте женщина передала псевдовалютнику 21 900 долларов США для подсчета и обмена на гривны. Однако мужчина после получения средств пытался скрыться, но был задержан правоохранителями", – добавили в пресс-службе.

По факту грабежа, совершенного в крупных размерах в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. Кроме того, задержанные причастны, по меньшей мере, еще к одному аналогичному преступлению. В прошлом месяце злоумышленники отобрали у киевлянина 30 000 долларов США. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд признал виновным мужчину в ограблении 10-летнего ребенка в Троещине. Злоумышленник, угрожая ножом, отобрал телефон у мальчика.

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