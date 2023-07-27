В Киеве появился мурал, посвященный волонтерке, вывозившей животных из оккупированного Ирпеня. Фото

В Шевченковском районе столицы появился мурал, посвященный зоозащитнице Анастасии Тихой. Украинка во время временной оккупации Киевщины спасала животных.

Видео дня

Об этом сообщили издания Вечерний Киев. Увидеть стенопись можно на стене дома, расположенного на Златоустовской улице, 23.

На мурале изображена Анастасия Тихая, которая ведет спасенных собак в Киев. Для создания рисунки использовали всемирно известную фотографию американского фотографа Кристофера Очиконе. Снимок опубликовали на страницах самых известных мировых изданий.

Анастасию фотограф увидел у разрушенного моста в Романовке. Девушка тогда вместе со своим мужем Артуром Ли эвакуировали своих подопечных животных из Ирпеня. Официальная церемония открытия прошла в четверг, 27 июля.

Напомним, в Дарницком районе столицы появился новый мурал. Он посвящен украинским спасателям и является благодарностью пожарным за их ежедневный тяжелый труд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева появился новый патриотический мурал, посвященный украинским защитникам. На нем изображена военная женщина-оператор, управляющая дроном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!