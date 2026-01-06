В Киеве попрощались с оператором дронов, журналисткой и художницей Ланой 'Сати' Черногорской. Фото и видео

В Киеве попрощались с военной, художницей и журналисткой Ланой "Сати" Черногорской. Защитница Украины погибла в результате попадания вражеского беспилотника в первый день 2026 года.

Видео дня

Об этом сообщило "Радио Свобода". Вечная память и слава Героине!

Что известно

Так, во вторник, 6 января, в столице на Байковом кладбище прошла церемония прощания с военной, художницей и журналисткой Ланой "Сати" Черногорской.

"Лана Черногорская прошла путь от волонтера до оператора БПЛА и штурмана. Она была не только военной, но и яркой культурной деятельницей – человеком с активной жизненной позицией, вдохновляла других своей искренностью и преданностью делу. Преданная, отважная и ценностная", – сообщили на официальной странице Службы беспилотной авиации УДА.

Лана (Сати) Черногорская родилась в Запорожье, училась в Днепре, жила в Киеве, Одессе, Львове, Харькове. До службы в ВСУ была журналисткой харьковского медиа "Люк", активисткой и художницей.

В 2024 году, после более чем года обучения, Лана присоединилась к Украинской добровольческой армии. В подразделении ее характеризовали как преданную военную, принципиального человека и близкую подругу для всех побратимов и сестер.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Дмитрий Водопьян. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 27 декабря 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!