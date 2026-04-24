В Киеве полицейские разоблачили супругов юристов и чиновницу РГА на схеме для уклонистов. Подробности, фото и видео

В Киеве сотрудники Нацполиции задержали супругов юристов и работницу райгосадминистрации, которые организовали схему для ухода от мобилизации на сделках с опекунством. Во время обыска у злоумышленников изъяли около 1000 актов на фиктивных опекунов.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Что известно

"В столице Нацполициязадержала супругов юристов и работницу райгосадминистрации на сделках с опекунством. Сообщники за деньги предоставляли документы по уходу за членом семьи, чтобы их клиенты избежали военной службы. Среди участников преступной схемы была чиновница районной государственной администрации, которая на основании фиктивных сведений оформляла документы. Во время обыска у фигурантов изъяли около 1000 актов на фиктивных опекунов", – говорится в сообщении.

Так, руководитель юридической организации вместе со своей женой предлагали получить отсрочку от службы в армии и возможность выезжать за границу, оформив документы по уходу за близким родственником. Супруги уверяли клиентов, что "сделают" все необходимые документы для получения клиентом статуса "опекуна".

К своему "бизнесу" сообщники привлекли сотрудницу управления социальной и ветеранской политики одной из столичных РГА. Она отвечала за надлежащее оформление акта об установлении факта осуществления лицом постоянного ухода.

Услуги злоумышленников пользовались высоким спросом среди военнообязанных мужчин. С клиентами работали в офисе, который находился в центральной части города. Работу начинали исключительно только после подписания договора, в котором указывались размер вознаграждения, порядок его выплаты, банковские реквизиты и другие условия.

Чтобы клиенты беспрепятственно проходили блокпосты и передвигались по городу, организаторы схемы предоставляли им фиктивные боевые повестки. Также просили оформить на них нотариальные доверенности, чтобы те могли представлять их интересы в госучреждениях. К каждому клиенту имели индивидуальный подход.

"В одном из случаев сообщники за 8 тысяч долларов сначала предложили заказчику услуги стать опекуном для его отца, но когда узнали, что тот давно умер – переиграли алгоритм действий. Он заключался на фиктивном бракосочетании со знакомой, которой сообщники оформят липовую психическую болезнь", – уточнили в пресс-службе.

После того, злоумышленники отдавали все документы в РГА, указывая любой адрес проживания в пределах административной территории района. Там их сообщница без надлежащей проверки составляла и предоставляла документы на опекунство. Сейчас всем участникам схемы объявлено о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ совместно с ОГП разоблачили действующего депутата одного из райсоветов Закарпатской области, который переправлял уклонистов через государственную границу Украины. Злоумышленник работал в одном из военный вузов Киева.

