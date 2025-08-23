В Киеве одну из станций метро 24 августа временно закроют на вход и выход: что известно

В Киеве в воскресенье, 24 августа, в первой половине дня станция метро "Майдан Независимости" будет закрыта на вход и выход для пассажиров. Соответствующее решение было принято из-за проведения мероприятий по случаю празднования государственного праздника.

В случае объявления воздушной тревоги станция будет работать в режиме укрытия. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"В воскресенье, 24 августа, станция метро "Майдан Независимости" будет закрыта на вход и выход для пассажиров. Временные изменения связаны с проведением мероприятий на государственном уровне по случаю празднования 34-й годовщины Независимости Украины", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, ограничения продлятся с 5:38 до 11:00. В то же время пересадочный узел "Майдан Независимости" – "Крещатик" будет работать в обычном режиме. В "Киевском метрополитене" призвали пассажиров учесть изменения и заблаговременно планировать свои маршруты.

Стоит добавить, что в течение дня ряд столичных автобусов и троллейбусов будет курсировать с изменениями движения (перейдите по ссылке, чтобы узнать маршруты).

Как сообщал OBOZ.UA, ожидается, что спецпосланник президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог посетит Киев по случаю празднования Дня Независимости. Он должен прибыть в украинскую столицу в субботу, 23 августа.

