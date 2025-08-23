Келлог приедет в Украину по случаю Дня Независимости, – журналист Reuters

Ожидается, что спецпосланник президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог посетит Киев. Он должен прибыть в украинскую столицу в субботу, 23 августа.

Видео дня

Об этом на своей странице в соцсети Х написал репортер Reuters Грэм Слеттери. Он сослался на информацию источников.

Что известно о визите Келлога

Как сообщил журналист, Кит Келлог должен принять участие в молитвенном завтраке и торжествах по случаю Дня Независимости Украины.

Он также обсудит с лидерами дипломатическую активность на этой неделе.

Отмечается, что визит Келлога в Киев состоится на фоне обсуждения США, Украиной и Европой гарантий безопасности для нашего государства.

Ранее, 18 августа, президент Владимир Зеленский встретился с Китом Келлогом в Вашингтоне. Переговоры прошли накануне важного события, а именно встречи главы украинского государства и ведущих европейских политиков с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский отметил, что во время переговоров он вместе с Келлогом обсудили ситуацию на фронте и дипломатические возможности Украины и ее партнеров. В то же время президент проинформировал американского политика о циничных ударах страны-агрессора, которые унесли жизни гражданских, среди них – двое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, специального представителя президента США по Украине Кита Келлога не включили в состав американской делегации, которая встречалась с российской на Аляске 15 августа. Дипломат не был включен в американскую делегацию из-за позиции России, писали СМИ.

Эту информацию CNN подтвердили источники из окружения президента США. Они добавили, что Келлог будет в следующей делегации, которая примет участие в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!