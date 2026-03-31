В Киеве не будут повышать скорость до 80 км/ч на отдельных дорогах. Названа причина

В Киеве в этом году не будут повышать скорость до 80 км/ч в весенне-летний период. На соответствующее решение, в частности, повлияли и последствия сложных погодных условий зимой, которые ухудшили состояние дорожного покрытия.

Видео дня

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. Водителей призывают быть внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Что известно

"В весенне-летний период в Киеве не будут вводить сезонное повышение скоростного режима до 80 км/ч на отдельных участках дорог. Такое решение приняли после комплексного обследования городской улично-дорожной сети", – говорится в сообщении.

Как пояснили в КГГА, специалисты проверили состояние определенных ранее участков с учетом действующей методики установления скоростных ограничений. При оценке учли наличие полос общественного транспорта, левых поворотов, зон с ограниченной видимостью, а также статистику ДТП за предыдущий год. Дополнительно учитывали запланированные ремонтные работы, во время которых будут действовать временные схемы организации движения.

В городской власти отметили, что на решение повлияли и последствия сложных погодных условий зимой, которые ухудшили состояние дорожного покрытия.

Сейчас коммунальные службы работают над восстановлением инфраструктуры и обеспечением стабильной работы дорожно-транспортного комплекса столицы. Приоритетом остается безопасность участников движения, поэтому город принимает меры для снижения скорости и минимизации аварийности.

Поэтому, с 1 апреля по 1 ноября в Киеве будет действовать стандартное ограничение скорости – до 50 км/ч в соответствии с Правилами дорожного движения Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!