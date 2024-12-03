В Киеве начали устанавливать главную елку Украины. Подробности, фото и видео

В Киеве во вторник, 3 декабря, начали устанавливать главную елку Украины. По-прежнему увидеть ее можно будет на Софийской площади.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Церемония официального открытия должна пройти 6 декабря.

Так, на Софийской площади Киева рабочие начали устанавливать главную елку Украины. В этом году дерево будет искусственным – его будет монтировать в течение двух дней.

В Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники состоятся без массовых собраний и ярмарок. Новогоднюю красавицу установят за счет меценатов. Кроме того, возле елки откроют фотозону с QR-кодами благотворительных фондов и несколько домиков для продажи сувенирной продукции. Массовые мероприятия, ярмарки или другие развлечения на Софийской площади не предусмотрены.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с 5 декабря начнут работать официальные елочные ярмарки. Приобрести новогодние деревья можно будет до 31 декабря.

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