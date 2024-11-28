В КГГА рассказали, когда в Киеве начнут работать елочные базары: известны адреса

В Киеве с 5 декабря начнут работать официальные елочные ярмарки. Приобрести новогодние деревья можно будет до 31 декабря.

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Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА, сообщила пресс-служба ведомства. Локации, где будут торговать праздничными красотками, будут открываться постепенно.

Так, с 5 декабря в столице заработают официальные елочные ярмарки. Киевляне смогут до 31 декабря приобрести новогодние деревья, выращенные на специальных плантациях лесных хозяйств.

"Покупая елку на официальной площадке, вы не только получаете качественное дерево, но и вносите вклад в развитие города, ведь уплаченные налоги направляются в бюджет столицы. Приглашаем киевлян посетить официальные ярмарки и выбрать праздничное дерево, которое наполнит ваш дом радостью и теплом в новогодние дни", – отметил директор Департамента Владимир Костиков.

По его словам, покупка елок на официальных площадках важна не только для прозрачности процесса, но и сохранения природных ресурсов и борьбы с нелегальной вырубкой лесов.

Чтобы узнать список адресов елочных площадок в районах Киева, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники пройдут без массовых собраний и ярмарок. Главную елку Украины установят на Софийской площади за счет меценатов и откроют 6 декабря.

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