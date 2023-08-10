В Киеве на Подоле без разрешения снесли 200-летнюю деревянную усадьбу. Фото

В Киеве на Подоле полностью снесли усадьбу, которой более 200 лет. Отмечается, что у строителей не было разрешений на демонтаж.

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Об этом сообщает издание Небоскреб. Здание было построено после большого пожара 1811 года.

"Дом по адресу ул. Ярославская 13б снесли в пять утра, сразу после завершения воздушной тревоги. Местные жители вызвали полицию. Также приехали представители Департамента благоустройства и сказали, что у строителей нет разрешений на демонтаж", – говорится в сообщении.

Отмечается, что здание было построено после большого киевского пожара 1811 года. С 1882 года усадьба принадлежала мещанину Харичкову, с 1898 года – семье Ефросинии Кравченко.

На прошлой неделе здание оцепили забором. Один из работавших здесь сообщил, что сооружение собираются демонтировать, а по словам другого – планируются реставрационные работы. Тогда благодаря огласке Киевблагоустройство внес предписание застройщику, требуя демонтировать строительный забор в течение трех дней.

По документам, на этом месте планируют строить четырехэтажный "клубный дом" по заказу Сергея Боярчукова из юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры".

Как сообщал OBOZREVATEL, дом на улице Владимирской в Киеве, с балкона которого, по не подтвержденной пока информации, мог выступать Михаил Грушевский, занесен в Перечень объектов культурного наследия. Раньше здесь была гостиница и ресторан "Древняя Русь".

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