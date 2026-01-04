Видео дня
В Киеве на Оболони взорвалось авто: есть пострадавшие, полиция выясняет обстоятельства. Фото
Утром воскресенья, 4 января в одном из районов Киева взорвался внедорожник. По предварительным данным, в результате инцидента есть травмированные.
Подробности инцидента сообщили в пресс-службе полиции столицы. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
На опубликованных в сети фотографиях видно поврежденную машину, которая припаркована рядом с жилыми многоэтажками. На место происшествия также прибыла карета скорой помощи.
Новость дополняется...
