В Киеве на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием грузовиков. Подробности, фото и видео

В Дарницком районе во вторник, 18 марта, произошла авария с участием нескольких грузовиков. В результате ДТП образовалась пробка в направлении въезда в Киев.

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Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на Бориспольском шоссе движение транспорта затруднено в направлении въезда в город Киев. Патрульные обеспечивают безопасность и регулируют дорожное движение. На месте работают все соответствующие службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" – говорится в сообщении.

Согласно информации соцсетей, авария произошла при участии двух грузовиков – сообщений о пострадавших пока не поступало. На месте работают полицейские и спасатели.

Напомним, в Подольском районе Киева, близ Почтовой площади, произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, а еще один был травмирован.

Как сообщал OBOZ.UA, на выезде из Вишневого Киевской области в понедельник, 17 марта, произошло ДТП с участием внедорожника и маршрутки. В результате столкновения общественный транспорт перевернулся, на месте работают врачи.

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