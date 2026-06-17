В Киеве мужчина якобы годами преследует женщин: делом занялась полиция. Подробности и фото

В Киеве местные жительницы жалуются на действия мужчины, который якобы преследует их, порой годами, звонит и отправляет сообщения со скрытых номеров. По их словам, речь идет об одном человеке, которого они называют Виктор.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Делом уже занялись правоохранительные органы.

Что известно

"Десятки украинок в социальных сетях рассказывают о мужчине, который преследует женщин уже более 10 лет", – говорится в сообщении.

По словам женщин, пострадавших от преследования, они получают звонки с скрытых номеров, поддельные посылки, сообщения и даже сталкиваются с попытками взлома личных аккаунтов.

По словам пользовательниц социальных сетей, преследователь знает их адреса, места работы, девичьи фамилии матерей и даже клички домашних животных. Они добавляют, что речь идет об одном и том же мужчине по имени Виктор.

В свою очередь, в пресс-службе столичной полиции сообщили, что по факту заявлений о преследовании женщин в Киеве одним из местных жителей возбуждено уголовное дело.

"Отделом дознания Соломенского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины – нарушение неприкосновенности частной жизни. В настоящее время полицейские устанавливают всех потерпевших и выясняют обстоятельства действий злоумышленника. Следствие продолжается", – уточнили в пресс-службе.

Как писал OBOZ.UA, житель Киева получил осколочное ранение в живот во время очередной террористической атаки РФ. По его словам, истекая кровью, он пытался вызвать врачей, однако диспетчер якобы заявила, что вызов принят, но ему нужно будет ждать отбоя.

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