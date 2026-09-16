В Киеве мужчина, выдавая себя за покупателя, похищал iPhone в ломбардах: преступления зафиксировали камеры. Фото и видео

В Киеве задержали мужчину, который, по данным следствия, под видом покупателя грабил ломбарды. Злоумышленник выбирал дорогие смартфоны якобы для осмотра, а затем убегал с ними.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, в течение одного часа поступили два сообщения о ограблениях в ломбардах Днепровского района. В обоих случаях злоумышленник действовал по схожему сценарию.

Было установлено, что мужчина зашел в ломбард и попросил показать ему мобильные телефоны одной из известных марок. Продавец передал один из гаджетов в руки молодому человеку, после чего тот сразу выбежал из помещения с похищенным телефоном.

После этого он направился в еще один ломбард, расположенный неподалеку. По аналогичной схеме он попросил показать ему мобильный телефон, и когда продавщица взяла гаджет в руки, чтобы продемонстрировать его исправность, злоумышленник выхватил телефон и скрылся.

В течение нескольких часов оперативники разыскали злоумышленника и задержали его. Правонарушителем оказался 23-летний киевлянин, который рассказал, что телефоны ему нужны для личного пользования.

По факту ограбления, совершенного в условиях военного положения, начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, ограбил женщину с 6-летним сыном. Злоумышленник вырвал у жительницы города рюкзак с деньгами и ее личными вещами.

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