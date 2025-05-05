В Киеве мужчина чуть не убил товарища, а затем с другом затащил его в кабину лифта, чтобы 'замести следы'. Подробности и фото

В Киеве задержали двух мужчин, один из которых во время ссоры чуть ли не до смерти избил товарища. После совершения преступления злоумышленник и его друг оттащили пострадавшего в кабину лифта, чтобы скрыть следы, и оставили его в беспомощном состоянии.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что в лифте одного из домов Подольского района лежит неизвестный мужчина с ранением.

"Работая на месте происшествия, полицейские выяснили, что накануне вечером двое товарищей распивали алкогольные напитки недалеко от дома по улице Порика. Затем злоумышленники предложили присоединиться к компании 42-летнему прохожему и пригласили в квартиру продолжить отдых. Наутро потерпевший покинул квартиру, но, выйдя в коридор общего пользования, поругался с одним из вчерашних компаньонов. Во время ссоры последний ударил кулаками гостю в голову, нанеся телесные повреждения в виде убоя головного мозга и перелома височной кости", – рассказали в полицейские.

В пресс-службе добавили, что владелец дома, услышав спор, вышел в коридор и не предоставил гостю никакой помощи. Он только помог товарищу переместить пострадавшего в кабину лифта, чтобы "замести следы".

Злоумышленниками оказались 39-летний и 40-летний местные жители. Им сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержала женщина, которая, по информации следствия, причастна к убийству в Днепровском районе. Во время ссоры злоумышленница дважды ударила мужа ножом в спину.

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