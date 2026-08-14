В Киеве молодые люди выманили у бывшего народного депутата 32 тыс. долларов под предлогом "проверки СБУ". Фото и подробности

В Киеве правоохранители задержали молодых людей, которые, по данным следствия, выманили у бывшего народного депутата Украины 32 тыс. долларов США под предлогом "проверки СБУ". Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, речь идет о Владимире Шлемке.

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Злоумышленникам сообщили о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры.

Что известно

Как установило следствие, неизвестные, выдавая себя за сотрудников Службы безопасности Украины, начали звонить 71-летнему мужчине. Они убеждали его, что он приобрел лекарственные препараты, средства от продажи которых якобы направляются на финансирование страны-агрессора. Поэтому все деньги, которые он хранит дома, необходимо передать для "проверки".

"Псевдосиловики сообщили потерпевшему, что за наличными прибудет курьер, который для подтверждения своей "принадлежности к спецслужбе" назовет заранее согласованное кодовое слово. Впоследствии пенсионер передал 17-летнему жителю Киевской области 32 тысячи долларов", – уточнили в пресс-службе.

Как сообщили в прокуратуре, курьером, приехавшим забрать деньги, был 17-летний парень, которого в схему вовлек 20-летний житель Одессы. Оба парня занимаются спортом, поэтому у них были общие знакомые.

Через Telegram 17-летнему курьеру прислали фото пенсионера, который должен был отдать ему деньги, и проинструктировали, что делать дальше. Парень должен был взять из общей суммы 600$, а остальные деньги перечислить через пункт обмена валют на криптокошелек. Однако его задержали до того, как он успел перевести деньги. Таким образом, сбережения были возвращены владельцу, а злоумышленникам было предъявлено подозрение.

Потерпевшим оказался депутат Верховной Рады Украины первого созыва. Правоохранительные органы не сообщают, кто стал жертвой преступления, однако из собственных источников нам стало известно, что это Владимир Шлемко.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили мужчину, который вымогал у гражданина 1 млн долларов, обещая помочь избежать уголовного преследования и экстрадиции в Россию. Он уверял, что имеет связи среди руководства Службы безопасности Украины.

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