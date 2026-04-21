В Киеве коммунальщики начали борьбу с клещами: где будут проводить обработку территорий

В Киеве коммунальщики продолжают проводить плановые обработки зеленых и прибрежных зон от клещей. В этом году общая площадь территорий, где весной запланированы такие мероприятия, превышает 114 га.

Об этом сообщили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, передает пресс-служба ведомства. Членистоногие могут быть переносчиками возбудителей ряда инфекционных заболеваний, в частности болезни Лайма.

Так, в Киеве специалисты проводят сезонную обработку территорий от клещей, чтобы уменьшить риск укусов и распространения инфекций. Сейчас работы выполняют в Подольском районе. Ранее обработку уже завершили в Дарницком и Шевченковском районах. В ближайшее время работы проведут и в других районах города.

Как уточнили в КГГА, обработки осуществляют дважды в год – весной и осенью. Общая площадь территорий, запланированных к весенней обработке, превышает 114 га. Эти меры направлены на профилактику болезни Лайма (боррелиоза), клещевого энцефалита и туляремии. Для обработки используют сертифицированные препараты, безопасные для людей и животных при условии соблюдения рекомендаций.

В пресс-службе добавили, что после обработки специалисты рекомендуют:

воздержаться от посещения обработанных территорий до 3 суток;

не выгуливать домашних животных в этих зонах;

после пребывания тщательно мыть руки, а животным – лапы.

Чтобы узнать перечень локаций, где запланированы акарицидные обработки в апреле-мае, перейдите по ссылке.

