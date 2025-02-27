В Киеве из-за заболеваемости более 220 классов перевели на онлайн-обучение: в каком районе больше всего

В столице из-за заболеваемости среди учащихся дистанционным обучением перевели 226 классов в 60 учебных заведениях. Больше отдельных классов закрыли в Дарницком районе.

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Об этом рассказали в Департаменте образования и науки КГГА, передает "Вечерний Киев". Пока эпидемиологический порог в городе не превышен.

"По состоянию на 26 февраля в Киеве из-за заболеваемости среди учащихся дистанционным обучением переведено 226 классов в 60 учебных заведениях", – отметили в профильном Департаменте.

Больше отдельных классов закрыли в Дарницком районе – 83, Соломенском – 56 и Оболонском – 29. Полностью перешли на онлайн-обучение три школы – две в Оболонском районе и одна в Соломенском.

"В двух районах, в частности Днепровском и Шевченковском, ни один класс пока не переводили на дистанционку", – добавили в Департаменте.

Напомним, в лицеях одного из регионов Украины всем детям и педагогам будут мерить температуру. В то же время местные власти призывают родителей не отправлять детей, имеющих симптомы ОРВИ или гриппа, на обучение.

Как сообщал OBOZ.UA, руководители образовательных учреждений Киева будут самостоятельно принимать решение о введении карантина. Это будет происходить в случае превышения эпидемиологических показателей среди учащихся гриппом и ОРВИ.

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