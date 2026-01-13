В Киеве из-за воздушной тревоги изменен интервал движения поездов метро: какой график

В Киеве во вторник, 13 января, из-за продолжающейся террористической атаки РФ изменен интервал движения поездов метро. Перевозка пассажиров пока осуществляется имеющимся количеством подвижного состава, который находился в тоннелях на ночном отстое.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Метрополитен: текущие интервалы движения в утренний "пик". В связи с воздушной тревогой, начавшейся ночью, движение поездов в Киевском метрополитене осуществляется имеющимся количеством подвижного состава, который находился в тоннелях на ночном отстое", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что сейчас интервал движения поездов такой:

красная линия – 4 мин 30 с;

синяя линия – 4 мин 15 с;

зеленая линия:

между станциями "Сырец" – "Выдубичи" – 7 мин 30 с;

между станциями "Осокорки" – "Красный хутор" – 4 мин 30 с.

"Воздушная тревога продолжается. Все 46 подземных станций метро продолжают работать в режиме укрытия", - призвали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 13 января, страна-агрессор Россия продолжала атаковать Украину дронами-камикадзе, а также запустила баллистические ракеты по ряду населенных пунктов.

