В Киеве из-за воздушной тревоги и снегопада взлетели цены на такси. Фото

В Киеве в четверг, 21 ноября, из-за утренней воздушной тревоги и снегопада возникли многочисленные пробки и были проблемы движением общественного транспорта. Поэтому цены на услуги такси, в частности, с левого на правый берег, достигали более 1 тысячи гривен.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. В столице из-за погодных условий на дорогах гололедица.

Так, утром четверга, 21 ноября, страна-агрессор РФ атаковала Украину, из-за чего, в частности, в столице, объявляли воздушную тревогу. В результате, по соображениям безопасности, останавливали работу наземного общественного транспорта и ограничивали движение метро. Кроме того, в столице с ночи идет снег, из-за чего на дорогах образовались многочисленные пробки.

В результате этих факторов цены и услуги такси моментально выросли. Так, поездка с начала Троещины (левый берег Киева) до Центрального железнодорожного вокзала (правый берег) минимально стоила 530 гривен, а максимально, в зависимости от авто, достигала 1 тысячи гривен.

А во время воздушной тревоги, по сообщениям соцсетей, минимальная стоимость начиналась с тысячи гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 21 ноября, ночью пошел первый снег. Настоящее дыхание зимы спровоцировало многочисленные пробки по городу.

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