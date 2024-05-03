В Киеве из-за видео в TikTok молодежь в 5 утра "штурмовала" забор ботсада Гришко. Видео и подробности

В Киеве в пятницу, 3 мая, молодежь в 5 утра "штурмовала" забор ботанического сада имени Николая Гришко. Причиной, из-за того, что ребята перелазили ворота к открытию заведения, стало видео у TikTok с невероятным рассветом среди сирени.

Об этом сообщил Телеканал Киев. Стоимость входного билета составляет 100 грн.

"Из-за вирусного видео в TikTok киевляне массово пошли встречать рассвет в Национальном ботаническом саду им. М. Гришко. С пяти часов у ворот были десятки человек, перелезали через забор и заходили на территорию с собаками", – говорится в сообщении.

Отмечается, что киевляне продолжали заходить без билетов до того, пока в 8:00 начали работать кассы и терминалы.

На опубликованном в сети фото и видео можно увидеть, что "штурмовала" забор именно молодежь. И это были не только ребята, но и девушки. Стоит добавить, что на видео из соцсети TikTok, из-за которого и возник ажиотаж, показывает красоту столицы и рассвет среди сада сирени, которые сейчас цветут.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве начался период цветения символа столицы – каштанов. Желающие уже могут прогуляться по цветущим аллеям и погрузиться в особую атмосферу.

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