В Киеве зацвели каштаны: фантастические фото города. Фото

В Киеве начался период цветения символа столицы – каштанов. Желающие уже могут прогуляться по цветущим аллеям и погрузиться в особую атмосферу.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Увидеть красоту можно во всех районах города.

"В столице цветут каштаны. Каштановые деревья – символ Киева и неотъемлемая часть столичных пейзажей. Прогуляйтесь по цветущим каштановым аллеям и окунитесь в особую атмосферу столицы", – пригласили в КГГА.

Следует добавить, что цветение каштанов можно увидеть во всех районах столицы, однако самые известные из них растут в центре Киева.

Напомним, 25 апреля на территории Печерского ландшафтного парка Певче стартовала весенняя выставка цветов. Новый сезон порадует посетителей ярким полотном цветов разных видов и видов, среди которых виолы, тюльпаны, нарциссы, ирисы, крокусы, мускари и другие многолетники. Сотни тысяч весенних цветов будут украшать аллеи и лужайки парка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с наступлением тепла начали цвести тюльпаны. Их можно увидеть в центре города, в частности, на Майдане Незалежности и Европейской площади.

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