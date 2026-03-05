В Киеве иностранец устроил танцы на территории Мемориала памяти на Майдане. Подробности и фото

В Киеве правоохранители установили личность мужчины, который танцевал на народном Мемориале памяти павших защитников на Майдане Независимости. Нарушителем оказался 40-летний иностранец.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Кроме штрафа ему грозит запрет на въезд на территорию Украины.

По словам правоохранителей, во время мониторинга соцсетей они обнаружили видео, на котором мужчина устроил танцы под музыку на территории Народного мемориала на Майдане Независимости.

Полицейские установили личность нарушителя – им оказался 40-летний иностранец, который уже несколько лет проживает в Украине. Участковые офицеры Шевченковского управления полиции разыскали мужчину и составили на него административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – мелкое хулиганство.

"Кроме того, полицейские инициировали перед Государственной миграционной службой Украины вопрос о запрете въезда иностранцу на территорию страны в соответствии с законодательством о правовом статусе иностранцев", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева на Майдане Независимости мужчина поглумился над Народным мемориалом. Он смеялся, снимая себя на телефон и требовал убрать флаги, установленные в память о погибших защитниках Украины.

