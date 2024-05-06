В Киеве предложили переименовать сразу 19 столичных объектов: как принять участие в голосовании

В приложении "Киев Цифровой" до 12 мая идет голосование по переименованию еще 19 столичных объектов. В частности, это касается улиц, Тургенева и Достоевского.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета. В городе продолжается процесс дерусификации.

"Присоединяйтесь и голосуйте за новые названия, которые заменят вражеские нарративы. Каждый житель путем электронного голосования может выбрать тот вариант, который, по его мнению, наиболее удачен для переименования конкретного объекта. В частности, запланировано переименовать улицы: Тургенева, Крылова, Станиславского, Достоевского, Есенина, которые были названы в честь московских деятелей. Во время войны четко обособляем границу между культурным и историческим достоянием Украины и стран-агрессоров", – отметил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Как добавили в пресс-службе, для того чтобы проголосовать в приложении "Киев Цифровой" необходимо:

выбрать "Электронная демократия" – "Опрос";

просматривайте список названий и нажмите "Проголосовать".

В целом киевлянам предлагают выбрать новые названия для 19 столичных объектов. Отдать свой голос можно до 12 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта Воздухофлотского. Теперь он будет называться в честь Воздушных сил Украины.

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