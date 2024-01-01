В Киеве и Киевской области начали работать новые камеры фиксации скорости: названы адреса

В Киеве и Киевской области с понедельника, 1 января, приступили к работе новые камеры фиксации скорости автомобилей. 9 комплексов работали до полномасштабного вторжения и возобновят свою работу, а еще 31 прибор контроля заработает впервые.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. За нарушение ПДД предусмотрена ответственность.

Так, в Киеве и столичном регионе с 1 января, начали работу новые камеры фиксации скорости автомобилей. 9 комплексов работали до полномасштабного вторжения и снова, а еще 31 прибор – заработает впервые:

г. Киев. Восстановят работу 1 комплекса:

просп. Броварской/ст. м. Левобережная, направление направления прибора ст. м. Левобережная.

Киевская область

г. Борисполь. Заработают впервые 2 комплекса:

ул. Броварская, 1-А, направление направления прибора ул. Глебова;

ул. Киевский шлях, 2-Б, направление направления прибора ул. Чуматько;

Заработают впервые 2 комплекса:

на 28 км+342 автодороги М-01, направление направления прибора г. Киев;

на 28 км+342 автодороги М-01, направление направления прибора г. Чернигов.

Возобновят работу 3 комплексов:

на 35 км+352 автодороги М-05, направление направления прибора с. Большая Солтановка;

на 28 км+450 автодороги М-05, направление направления прибора с. Вита-Почтовая;

на 46 км+050 автодороги М-06, направление направления прибора с. Калиновка.

"Общее количество комплексов фиксации от 01 января 2024 - 265. Камеры начнут работать в Полтаве и области, Кривом Роге, Николаеве и области в Чернигове и области, на Житомирщине, Винницкой области, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской области", – уточнили в МВД.

О расположении всех комплексов можно узнать, перейдя по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области водитель легковушки на скорости столкнулся с другим авто, после чего его машина съехала в кювет и опрокинулась. Находившиеся неподалеку правоохранители помогли пассажирам, среди которых двое детей, вылезти из транспорта.

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